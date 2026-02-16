Deportes - 16/2/26 - 05:05 PM

Barcelona cae ante el Girona; Real Madrid se afianza de líder en Liga Española

El equipo catalán perdió 2-1, resultado que le permitió al conjunto blanco mantener la ventaja de dos puntos que había obtenido con su triunfo del sábado.

 

Por: España/ EFE -

El Barcelona perdió este lunes en Montilivi ante el Girona (2-1) en un encuentro con muchas ocasiones para ambos equipos y cedió el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, primero con dos puntos más que los azulgranas.

El equipo de Hansi Flick, que en la primera parte falló un penalti ejecutado por Lamine Yamal, se adelantó tras el descanso en un remate de cabeza de Pau Cubarsí, pero el conjunto rojiblanco empató a los dos minutos en una acción culminada por Thomas Lemar en el área chica y Fran Beltrán marcó el 2-1 en el minuto 87 desde fuera del área.

El Girona terminó con un hombre menos por la expulsión de Joel Roca en el tiempo añadido con roja directa por una entrada sobre Lamine Yamal.

Con este resultado, el Real Madrid lidera la Liga Española con 60 puntos, mientras que el Barcelona sigue con 58 unidades. 

