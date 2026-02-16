Equipo de Panamá para el Clásico Mundial reinicia prácticas este martes

El equipo que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol reanudará este martes su preparación con miras a la competencia que organiza las Grandes Ligas (MLB).

El representativo panameño, que inició los entrenamientos el pasado 10 de febrero, tuvo dos días libres por los carnavales y hoy retomará las prácticas en horas de la tarde en el Estadio Nacional Rod Carew, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo al itinerario, la práctica está programada para iniciar apróximadamente a las 3:20 de la tarde luego del respectivo 'meeting' del equipo a las 3:00 p.m.

Panamá está ubicado en el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol, el cual tendrá como sede San Juan, Puerto Rico.

En este grupo, además de Panamá y Puerto Rico, están las representaciones de Canadá, Cuba y Colombia.

El debut de Panamá será el viernes 6 de marzo a las 11 de la mañana (hora de Panamá) ante Cuba. El sábado 7 jugará ante Puerto Rico a las 6 de la tarde; el domingo 8 enfrentará a Canadá a las 6 p.m.; y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia a las 11 a.m.

No obstante, previo a los juegos del Clásico Mundial, Panamá tendrá partidos de exhibición en Estados Unidos. El primero será el martes 3 de marzo ante los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

El segundo juego de exhibición será el miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit en el Publix Field Marchant Stadium, en Lakeland, Florida.

Posteriormente, el equipo panameño se trasladará a San Juan, Puerto Rico, donde tendrá una práctica el jueves 5 de marzo y estar lsto para su debut el 6 de marzo.