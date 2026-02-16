Deportes - 16/2/26 - 02:17 PM

Equipo de Panamá para el Clásico Mundial reinicia prácticas este martes

La selección tuvo dos días libres por carnavales y hoy reanuda su preparación con miras al torneo internacional organizado por la MLB.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El equipo que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol reanudará este martes su preparación con miras a la competencia que organiza las Grandes Ligas (MLB).

El representativo panameño, que inició los entrenamientos el pasado 10 de febrero, tuvo dos días libres por los carnavales y hoy retomará las prácticas en horas de la tarde en el Estadio Nacional Rod Carew, en la ciudad de Panamá.

NO DEJES DE LEER: Real Madrid regresa a Portugal por revancha en Liga de Campeones de la UEFA

De acuerdo al itinerario, la práctica está programada para iniciar apróximadamente a las 3:20 de la tarde luego del respectivo 'meeting' del equipo a las 3:00 p.m.

Panamá está ubicado en el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol, el cual tendrá como sede San Juan, Puerto Rico.

En este grupo, además de Panamá y Puerto Rico, están las representaciones de Canadá, Cuba y Colombia.

Te puede interesar

Aaron Judge, inconforme por falta de fichajes de los Yankees

Aaron Judge, inconforme por falta de fichajes de los Yankees

 Febrero 16, 2026
Sporting San Miguelito prepara partido de ida en Copa de Campeones de Concacaf

Sporting San Miguelito prepara partido de ida en Copa de Campeones de Concacaf

 Febrero 16, 2026
Logan Allen está emocionado de jugar por Panamá en Clásico Mundial

Logan Allen está emocionado de jugar por Panamá en Clásico Mundial

 Febrero 16, 2026
Barcelona cae ante el Girona; Real Madrid se afianza de líder en Liga Española

Barcelona cae ante el Girona; Real Madrid se afianza de líder en Liga Española

 Febrero 16, 2026
Equipo de Panamá para el Clásico Mundial reinicia prácticas este martes

Equipo de Panamá para el Clásico Mundial reinicia prácticas este martes

 Febrero 16, 2026

El debut de Panamá será el viernes 6 de marzo a las 11 de la mañana (hora de Panamá) ante Cuba. El sábado 7 jugará ante Puerto Rico a las 6 de la tarde; el domingo 8 enfrentará a Canadá a las 6 p.m.; y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia a las 11 a.m.

NO DEJES DE LEER: Comité Olímpico Internacional lamenta muerte de dirigente Melitón Sánchez

No obstante, previo a los juegos del Clásico Mundial, Panamá tendrá partidos de exhibición en Estados Unidos. El primero será el martes 3 de marzo ante los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

El segundo juego de exhibición será el miércoles 4 de marzo ante los Tigres de Detroit en el Publix Field Marchant Stadium, en Lakeland, Florida.

Posteriormente, el equipo panameño se trasladará a San Juan, Puerto Rico, donde tendrá una práctica el jueves 5 de marzo y estar lsto para su debut el 6 de marzo.

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Niño de 8 años muere ahogado en balneario de Penonomé

Niño de 8 años muere ahogado en balneario de Penonomé
Niña de 2 años llega sin vida a centro de salud en Caimito

Niña de 2 años llega sin vida a centro de salud en Caimito
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Piden ayuda para repatriar a joven venezolana que murió en naufragio

Piden ayuda para repatriar a joven venezolana que murió en naufragio
Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía