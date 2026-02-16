Logan Allen está emocionado de jugar por Panamá en Clásico Mundial

No nació en Panamá pero tiene raíces del país canalero. Su madre sí es panameña, requisito suficiente para representar al país en el Clásico Mundial de Béisbol, el cual arrancará el próximo 6 de marzo.

Allen, de 27 años, nació en Altamonte Springs, Florida, Estados Unidos, pero su madre, de nombre Pam, nació en la provincia de Colón, donde creció hasta cuando rondaba la edad de 20 años y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde estableció su residencia.

NO DEJES DE LEER: Barcelona cae ante el Girona; Real Madrid se afianza de líder en Liga Española

“Estoy muy emocionado. Será muy divertido”, comentó Allen en entrevista publicada en el sitio web de los Guardianes de Cleveland, equipo de las Grandes Ligas en el que milita.

Obviamente su madre está igual o más emcionada que Logan. "Está entusiasmada", dijo Allen.

Igualmente su familia que vive en Panamá lo más seguro lo estará respaldando en Puerto Rico.

"Debería venir bastante gente de esa parte de la familia, así que será divertido", dijo Allen. "Mi mamá, mi tía, mis primos de esa parte. Será genial. Estoy emocionado".

Allen tenía interés en lanzar en el Clásico Mundial de 2023, cuando fue invitado fuera del roster de los Guardianes durante los Entrenamientos de Primavera. Sin embargo, aún intentaba consolidarse en las Grandes Ligas y aún no había debutado en la MLB, que finalmente se produjo el 23 de abril de esa temporada.

NO DEJES DE LEER: Equipo de Panamá para el Clásico Mundial reinicia prácticas este martes

"Siento que ahora que estoy un poco más establecido, es un mejor momento para aprovechar esta oportunidad", dijo Allen, quien ha disputado 74 partidos con Cleveland en las últimas tres temporadas.

Con el Clásico durante los Entrenamientos de Primavera, Allen tuvo algunos cambios en su preparación para la temporada regular. Llegó al campamento de entrenamiento antes que en años anteriores y comenzó su progresión como lanzador antes de dirigirse a Arizona.

El primer partido de la Liga del Cactus de los Guardianes es el sábado, por lo que Allen (quien forma parte de la rotación abridora de Cleveland esta primavera) podría hacer una o dos aperturas antes de partir a Panamá y luego mantener una rutina de cinco o seis días durante el torneo. Los jugadores no pueden lanzar más de 65 lanzamientos durante la primera ronda del Clásico. Cleveland preparará a Allen lo más cerca posible de esa cifra.