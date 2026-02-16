Sporting San Miguelito prepara partido de ida en Copa de Campeones de Concacaf

El conjunto de Sporting San Miguelito sigue su preparación con miras al partido de ida ante Los Angeles Galaxy, correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro se realizará este jueves 19 de febrero a las 8 de la noche en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, coliseo que el conjunto académico ha utilizado para sus partidos internacionales de competencia.

El equipo del Sporting ha venido preparándose en todos los aspectos bajo la dirección de su técnico César Aguilar con miras a afrontar este importante compromiso.

Luego del partido de ida de este jueves, la vuelta está programada para el miércoles 25 de febrero en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final de esta competencia, instancia en la que enfrentará al Mount Pleasant FA de Jamaica.