Carlos Alcaraz avanza a octavos de final en el Torneo de Doha

Carlos Alcaraz debió exigirse a fondo para doblegar 6-4, 7-6 (7-5) al francés Arthur Rinderknech en su estreno en el Abierto de Qatar, el primer partido del astro español desde su histórica consagración en el Abierto de Australia.

Dos semanas después de vencer a Novak Djokovic en la final del Australia para convertirse, con 22 años de edad, en el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera, Alcaraz volvió a la acción en Doha y labró un triunfo que tomó una hora y 47 minutos.