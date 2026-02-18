Deportes - 18/2/26 - 12:00 AM

Carlos Alcaraz avanza a octavos de final en el Torneo de Doha

Carlos Alcaraz debió exigirse a fondo para doblegar 6-4, 7-6 (7-5) al francés Arthur Rinderknech en su estreno en el Abierto de Qatar, el primer partido del astro español desde su histórica consagración en el Abierto de Australia.

Dos semanas después de vencer a Novak Djokovic en la final del Australia para convertirse, con 22 años de edad, en el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera, Alcaraz volvió a la acción en Doha y labró un triunfo que tomó una hora y 47 minutos.

Te puede interesar

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
‘Hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa

‘Hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas