Nacional - 16/2/26 - 04:33 PM

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Por: Redacción /Crítica -

Lo que muchos ven como “relajo de fiesta” podría convertirse en un delito grave.
El exhibicionismo sexual en espacios públicos, como los que se vienen presenciando durante las actividades de los Carnavales de Panamá, está más cerca de recibir castigos severos, luego de que el proyecto de ley N.° 169 avanzara en la Asamblea Nacional.

La propuesta, presentada por el diputado Manuel Cheng y aprobada en la Comisión de Gobierno, busca ponerle freno a los actos de contenido sexual realizados en lugares públicos o de libre acceso, conductas que suelen multiplicarse en medio del ambiente festivo.

De la fiesta a la prisión

De convertirse en ley, quienes incurran en exhibicionismo sexual podrían enfrentar penas de entre 1 y 7 años de prisión, una sanción que marcaría un cambio fuerte frente a este tipo de comportamientos, comúnmente vistos en celebraciones masivas.

La iniciativa pretende reforzar el respeto al espacio público y proteger a menores de edad y familias que participan en actividades tradicionales como los culecos, desfiles y tarimas.

Proyecto sigue su curso en la Asamblea

Actualmente, la propuesta permanece pendiente de segundo debate en el pleno legislativo.
De superar esa etapa y el trámite final, podría convertirse en ley de la República de Panamá después de los Carnavales, lo que cambiaría de inmediato el panorama legal para este tipo de conductas en espacios públicos.

