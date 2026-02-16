Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Panamá-Un hombre fue asesinado este lunes de Carnaval, mientras que un policía fue herido, en dos hechos separados perpetrados en Veranillo, corregimiento de José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.

Sobre el homicidio, son pocos los detalles que se conocen por el momento, ya que según se informó, sujetos desconocidos se presentaron a Calle N, en horas de la madrugada de hoy y le dispararon a la víctima.

El hecho causó gran conmoción entre los residentes del sector, sobre todo porque la vía fue cerrada mientras las autoridades efectuaban las diligencias de recopilación de evidencias y levantamiento del cadáver.

Por otra parte, varios sujetos dispararon a un carro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Calle O, logrando herir a una de las unidades que estaba dentro.

Por esto, la Policía Nacional efectuó varias diligencias de allanamientos y registros, en medio de las cuales se decomisaron dos armas; además, se logró la aprehensión de dos personas que serán remitidas a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.