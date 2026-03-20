Deportes - 20/3/26 - 12:00 AM

Arrancó temporada 2026 ‘WBA Future Champions’

Por: Redacción criticapa@epasa.com -

El pasado sábado 14 de marzo se puso en marcha el calendario 2026 del programa WBA Future Champions Panamá. Esta primera cita del año, realizada en el Parque V Centenario del Casco Viejo, se celebró de manera especial como el Festival Gilberto Mendoza, rindiendo un homenaje a su memoria.

La jornada deportiva contó con un total de 18 combates, donde jóvenes prospectos del boxeo local demostraron su talento ante un lleno total de público.

Tanto residentes como turistas se dieron cita para apoyar a los atletas, creando un ambiente de gran entusiasmo durante todo el evento.

El éxito de esta actividad fue posible gracias al importante apoyo de la Alcaldía de Panamá, institución que reafirmó su compromiso con el deporte y el desarrollo de los nuevos valores del boxeo nacional.

Con este festival especial en honor a Gilberto Mendoza, quedó inaugurada la cartelera de eventos de WBA Future Champions Panamá para este año, los cuales continuarán realizándose de forma regular en los próximos meses para seguir impulsando el talento de los futuros campeones del país.

De acuerdo a la programación, se realizará una función al mes.

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