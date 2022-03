‘Chocolatito’ González: ‘Mi esquina me mandó a no darle ni un asalto

El nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González sigue extendiendo su exitosa carrera deportiva, al vencer a otro mexicano, el aguerrido campeón mundial de las 112 libras del CMB, Julio César Martínez, en combate celebrado en la Pechanga Arena, de San Diego, California, Estados Unidos.

‘Chocolatito’ González fue de menos a más ganando todos los asaltos de la segunda mitad de la pelea para llevarse un triunfo contundente por decisión unánime por tarjetas de 118-110, 117-111 y 116-112.

NO DEJES DE LEER: Aficionado de Atlas a TV Azteca: Me tocó ver a varios ser asesinados

"Quería sentir su pegada, y lo llevé poco a poco. Mi esquina me mandó a no darle ni un asalto. Es muy valiente (Rey) aguanta muchos golpes. Estoy muy sorprendido, estaba en buenas condiciones”, manifestó ‘Chocolatito’ González, quien se anexó el cetro diamante supermosca del CMB.

González, quien tiene en su curriculum campeonatos mundiales en los pesos mínimo, minimosca, mosca y supermosca, señaló que a su juicio el único que le ha ganado fue el tailandés Sor Rungvisai.

“Todos saben que la última pelea que tuve con el Gallo gané la pelea. El único que me ha ganado bien fue Sor Rungvisai, todas las demás las he ganado.

NO DEJES DE LEER: Sub-20 Femenina se mantiene en carrera para el Mundial

La estrella del boxeo mundial dijo que desconoce lo que viene en el futuro para él pero que si le pagan bien estará presente.

“Quiero lo que venga, si me pagan bien estaré aquí", puntualizó el púgil pinolero.

Román González, de 34 años, quedó con récord de 51 victorias, 41 por la vía rápida, y tres derrotas, mientras que Martínez, quedó con 18 triunfos, 14 por nocaut, 2 derrotas.

Contenido Premium: 0