Colón y Metro chocan hoy en duelo de invictos en el Béisbol Mayor

Los equipos de Panamá Metro y Colón chocarán hoy martes en duelo de invictos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

NO DEJES DE LEER: Campeones del mundo se juntan para juego amistoso ante Panamá

El encuentro se realizará en el estadio nacional Rod Carew a las 7 de la noche, en el que el ganador se mantendrá imbatible en cinco salidas.

Los colonenses tienen triunfos sobre Darién 5-0, Panamá Este 15-2, Panamá Oeste 12-6 y Coclé 10-1.

Por su parte Panamá Metro venció a Coclé 3-2, a Panamá Oeste 4-0, a Darién 7-5 y a Panamá Este 4-2.

En otros partidos de la jornada de hoy martes Panamá Oeste se medirá a Coclé en el estadio Remón Cantera; Darién vs Panamá Este en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo; Los Santos vs Bocas del Toro en el Calvin Byron de Changuinola; Veraguas vs Chiriquí en el Kenny Serracín de David; y Chiriquí Occidente vs Herrera en el Claudio Nieto de Monagrillo.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Atheyna Bylon, en cuartos de final por tercera vez en un mundial

Contenido Premium: 0