LeBron James tendrá su Juego de Estrellas N.°21 en la NBA

La súper estrella deportiva sigue ampliando los récords de más selecciones al Juego de Estrellas y más apariciones en la historia de la NBA.

 

Durante dos sólidas décadas, LeBron James fue un gran atractivo en cada fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA.

Fue titular con 20 años en su debut en el Juego de Estrellas en 2005, y se convirtió en el Jugador Más Valioso más joven del partido un año después. Sin pedir nunca quedar fuera por lesión o agotamiento mientras sus compañeros de menor cartel se deleitaban con sus descansos del trajín de la temporada regular, James cumplió con su comparecencia en cada vitrina de mitad de temporada hasta 2025, cuando su cuerpo de 40 años sencillamente no le permitió jugar.

Resulta que aquel fin de semana en San Francisco no fue el final de una era, después de todo.

James, ahora de 41 años, regresará este fin de semana para el Juego de Estrellas en el Intuit Dome, al sur del centro de Los Ángeles, y pasará otro domingo de febrero bajo los reflectores mientras amplía sus récords de más selecciones al Juego de Estrellas (22) y más apariciones (21) en la historia de la NBA.

James, el máximo anotador en la historia de la NBA y en la historia del Juego de Estrellas, claramente no considera el All-Star una obligación onerosa, incluso cuando ha tenido que volar por todo el país para cumplir con sus apariciones. Sin embargo, la estrella de los Lakers de Los Ángeles también está encantada de que este fin de semana del Juego de Estrellas lo pasará en su propia casa, donde puede concentrar sus horas libres en aprovechar al máximo el tiempo que le queda, tanto en esta temporada como en su incomparable carrera.

“Tratando de ver cómo descansar un poco. Obviamente, el domingo será domingo. Súper agradecido por eso, por ser parte del fin de semana del Juego de Estrellas y por ser parte del gran partido. Y luego (voy a) tratar de encontrar algo de descanso”, comentó James el jueves por la noche, cuando le preguntaron por sus planes para el fin de semana.

James llegó al receso con una actuación que ejemplificó por qué su más reciente selección al Juego de Estrellas no fue una reverencia a una leyenda del baloncesto —incluso a una que ya se ha perdido 18 partidos por lesión esta temporada, lo que lo descalifica para ser considerado para una 22da selección consecutiva como All-NBA.

