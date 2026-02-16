Deportes - 16/2/26 - 01:47 PM

Comité Olímpico Internacional lamenta muerte de dirigente Melitón Sánchez

El panameño, quien murió el domingo, fue miembro honorario del máximo regente del deporte mundial.

 

Por: Redacción/ EFE -

El Comité Olímpico Internacional (COI) lamentó este lunes el fallecimiento del panameño Melitón Sánchez Rivas, miembro honorario de esta institución, del que destaca "su prolongado compromiso con el deporte y los ideales olímpicos" y "su gran pasión" por este ámbito.

Sánchez Rivas murió ayer, domingo, en su domicilio en Panamá a los 91 años debido a una enfermedad y, como "muestra de respeto" hacia su figura, la bandera olímpica ondeará a media asta durante tres días en la Casa Olímpica de Lausana (Suiza).

"El COI expresa su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad olímpica de Panamá y América. Su prolongado compromiso con el deporte y los ideales olímpicos será recordado con respeto y gratitud", señala la presidenta de la institución, Kirsty Coventry, en un comunicado.

Sánchez Rivas fue elegido miembro del COI en 1998, condición que ostentó hasta 2014, periodo en el que desempeñó distintas responsabilidades, entre ellas, como integrante de las Comisiones para la Mujer y el Deporte y para la Cultura y la Educación Olímpica, desde las que contribuyó "a la promoción de los valores y la educación olímpicas".

Presidió entre 1982 a 2007 el Comité Olímpico de Panamá, del que luego pasó a ser presidente honorario vitalicio.

Durante su mandato al frente del organismo nacional, "el movimiento olímpico en Panamá se fortaleció y consolidó, dejando un legado perdurable para las futuras generaciones de atletas", elogia Coventry.

"Su contribución trascendió con creces su país natal", añade la presidenta del COI, institución en la que fue designado miembro honorario en 2015.

Fue también directivo del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) y de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) y dirigió la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca).

Exjugador de béisbol y sóftbol, ​​comenzó su trayectoria en la administración deportiva como organizador y director de ligas de estos deportes entre 1965 y 1975.

Fue jefe de misión en varios Juegos Olímpicos importantes, entre ellos, los de Múnich 1972 y Montreal 1976, los Juegos Panamericanos de México 1975 y San Juan 1979 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, 1978 y 1982. 

