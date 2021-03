Estrada vs 'Chocolatito', una revancha que tardó pero que hoy se hará realidad

Después de ocho años de haberse realizado la primera pelea, hoy se dará una de las revanchas más esperadas del boxeo mundial cuando se enfrenten el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González y el mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada.

El combate que será unificatorio de los títulos mundiales supermosca AMB (González) y CMB (Estrada), será el estelar de una función que tendrá como sede el American Airlines Center, en Dallas, Texas, Estados Unidos. En Panamá el evento podrá ser visto por ESPN 2 o la plataforma DAZN.





