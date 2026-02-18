Floyd Mayweather y Mike Tyson realizarán pelea de exhibición

Las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. pelearán en un combate de exhibición el 25 de abril en la República Democrática del Congo, según Mike Coppinger de The Ring.

El combate se anunció originalmente a principios de septiembre, pero sin fecha ni lugar. El anuncio inicial solo indicaba que se llevaría a cabo en la primavera de 2026.

Tyson (50-6-2, 44 KOs) perdió su última pelea por decisión unánime contra Jake Paul en noviembre de 2024. El excampeón de peso pesado cumplirá 60 años en junio.

Mayweather (50-0, 27 KOs) ha participado en exhibiciones desde que se retiró de la competición profesional en 2017.

Su último combate contra John Gotti III, que pronto cumplirá 49 años, fue en agosto de 2024. El evento será promocionado por CSI Sports.

El enfrentamiento de Tyson ante Paul generó una enorme expectación mediática, ya que marcaba el regreso de Tyson, de 58 años, al ring en una pelea de alto perfil transmitida globalmente. Desde el anuncio oficial, el combate dividió opiniones entre quienes veían el duelo como un espectáculo generacional y quienes cuestionaban el riesgo físico para el excampeón mundial.

En el ring, Tyson mostró destellos de la potencia y agresividad que lo hicieron leyenda en los años ochenta, especialmente en los primeros asaltos, donde buscó presionar y acortar la distancia. Sin embargo, la juventud y el ritmo de Paul terminaron inclinando la balanza, llevándolo a imponerse por decisión tras completar los asaltos pactados.