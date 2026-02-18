Deportes - 18/2/26 - 12:00 AM

Floyd Mayweather y Mike Tyson realizarán pelea de exhibición

Por: Estados Unidos Internet -

Las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. pelearán en un combate de exhibición el 25 de abril en la República Democrática del Congo, según Mike Coppinger de The Ring.

El combate se anunció originalmente a principios de septiembre, pero sin fecha ni lugar. El anuncio inicial solo indicaba que se llevaría a cabo en la primavera de 2026.

Tyson (50-6-2, 44 KOs) perdió su última pelea por decisión unánime contra Jake Paul en noviembre de 2024. El excampeón de peso pesado cumplirá 60 años en junio.

Mayweather (50-0, 27 KOs) ha participado en exhibiciones desde que se retiró de la competición profesional en 2017.

Su último combate contra John Gotti III, que pronto cumplirá 49 años, fue en agosto de 2024. El evento será promocionado por CSI Sports.

El enfrentamiento de Tyson ante Paul generó una enorme expectación mediática, ya que marcaba el regreso de Tyson, de 58 años, al ring en una pelea de alto perfil transmitida globalmente. Desde el anuncio oficial, el combate dividió opiniones entre quienes veían el duelo como un espectáculo generacional y quienes cuestionaban el riesgo físico para el excampeón mundial.

Te puede interesar

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

Lucha define selección para Panamericano U-17 y Suramericanos de la Juventud

 Febrero 18, 2026
Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Miguel Amaya es confirmado para el Clásico Mundial

Febrero 18, 2026
Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

Thomas Christiansen cambia de agencia de representación

 Febrero 18, 2026
‘Hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa

‘Hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa

 Febrero 18, 2026
Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

Excampeona de la UFC Ronda Rousey retorna

 Febrero 18, 2026

En el ring, Tyson mostró destellos de la potencia y agresividad que lo hicieron leyenda en los años ochenta, especialmente en los primeros asaltos, donde buscó presionar y acortar la distancia. Sin embargo, la juventud y el ritmo de Paul terminaron inclinando la balanza, llevándolo a imponerse por decisión tras completar los asaltos pactados.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas