El técnico del Benfica, José Mourinho, afirmó que habló con el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. después de que se parara el partido por supuestos insultos racistas de Prestianni y le preguntó por qué celebró de la manera que lo hizo el gol de la victoria del Real Madrid.

"Le dije has marcado un gol de otro mundo, ¿Por qué lo celebras así? ¿Por que no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra", dijo Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido.