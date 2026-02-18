‘Hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dijo tras el encuentro contra el Benfica (0-1) en Lisboa, que el conjunto blanco "ha jugado muy bien" y lamentó que merecieron "más goles" de los que se llevan a casa.

Arbeloa se refirió a los posibles insultos racistas de Prestianni a Vinicius tras el gol del brasileño y reflexionó que "será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio".

"Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo", insistió el técnico.