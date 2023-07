Marta Cox sobre juego ante Brasil: 'Nunca bajamos los brazos'

La capitana de la Selección mayor Femenina de Fútbol de Panamá, Marta Cox, manifestó que a pesar de la derrota ante Brasil 4-0, el equipo nunca se dio por vencido.

Panamá tuvo su primer partido en un mundial femenino de fútbol, lo que fue un día histórico para el fútbol panameño.

"Jugar y correr sin pelota es difícil pero la importancia es que mi equipos se paró, se planteó y nunca bajamos los brazos. Son cosas de fútbol que pasan en la cancha pero que se pueden mejorar en la semana", manifestó Cox en entrevista post partido.

Cox admitió que les costó tener la pelota, principalmente en el primer tiempo.

"Nos costó tener la pelota en el primer tiempo. Creo que muchos nervios en nuestro debut. Estar en una Copa del Mundo no es fácil. Enfrentarnos a estos rivales no es fácil, pero a medida de que fueron pasando los minutos nos fuimos adaptando un poco más aunque no pudimos tener la pelota", agregó Cox.

No obstante, la estelar jugadora panameña dijo que en la semana se puede corregir estos errores para mejorar en el segundo partido.

Por su lado, el director técnico de la selección Ignacio 'Nacho' Quintana, se mostró satisfecho por el esfuerzo de las jugadoras.

"Estoy Satisfecho con el sacrificio de las jugadoras. Hay que entender que esta es otra cosa. Es un mundial, otro torneo. Tenemos que adaptarnos a estar aquí si queremos seguir compitiendo en mundiales", expresó Quintana.

Quintana agregó que competir en un mundial no solo implica lo técnico y lo táctico. También las emociones pero es parte de lo que se aprende en una primera participación.

Sobre el partido, Quintana valoró el segundo tiempo que tuvieron sus jugadoras.

"Me quedó con el segundo tiempo que hicimos. Tuvimos muy buenos recambios. Lo de Wendy (Natis), Carmen (Montenegro), Deysiré (Salazar). Lo de Ryley (Tanner), lo de Cedeño (Lineth) lo han demostrado en otros juegos. Tenemos 23 jugadoras y en el análisis veremos quiénes son las que inician en el próximo", puntualizó Quintana.

