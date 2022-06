Oficial: Tévez cuelga las botas

Después de haber puesto una pausa a su carrera en mayo de 2021, Carlos Tevez, de 38 años, anunció su retiro definitivo del fútbol con la frase: “Ya estoy retirado, está confirmado”.

“Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno (su padre falleció en febrero del 2021). Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí”, expresó el ‘Apache’ en una entrevista televisiva para América TV con lágrimas en sus ojos.

