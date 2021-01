Panameño Alberto Baldonado fue clave en título de los Tomateros de Culiacán

El lanzador panameño Alberto Baldonado fue clave en la conquista del campeonato de los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico la noche del sábado.

Baldonado se llevó el triunfo del séptimo y decisivo encuento de 7-6 de los Tomateros sobre los Naranjeros de Hermosillo para lograr el bicampeonato y su pase a la Serie del Caribe 2021, recuperándose de una desventaja de 1-3 en la serie.

Publicidad

#Baldochapman es GARANTÍA



El zurdo panameño hizo un relevo monumental y se llevó la victoria más importante de su carrera #QueSean13#NaciónGuinda#LAMPxSky #SkySportsMX pic.twitter.com/vK8g8uXmEK — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) January 31, 2021

En el partido, Baldonado trabajó dos episodios, no permitió carreras ni imparables, dio una base por bola intencional y ponchó a tres. Realizó 27 lanzamientos, de los cuales 16 fueron strikes.

El lanzador colonense entró con el juego empatado a seis carreras en la parte baja de la novena entrada con corredor en primera base sin outs, pero no permitió que anotara y evitar ser dejados en el terreno.

NO DEJES DE LEER: Caballos de Coclé afinan detalles para Liga de Campeones de América

El primer bateador en ese episodio que enfrentó fue Víctor Mendoza, quien tocó para sacrificarse y avanzar el corredor de primera a segunda base. Luego, Baldonado boleó intenacionalmente a Luis Alfonso Cruz para tener la opción del doble play.

Con corredor en primera y segunda dominó a Rolando Acosta en elevado al infield para el segundo out y ponchó a Alex Robles para cerrar el episodio y forzar a episodios extras.

En la parte alta del décimo episodio, la ofensiva de los Tomateros respondió con Jesse Castillo, quien conectó un jonrón solitario entre el jardín central y el derecho para romper el empate a seis carreras.

Baldonado volvió en el cierre de la décima entrada ponchando a los dos primeros bateadores y dominó a José Cardona en roleta al campo corto para culminar el encuentro.

En la Serie Final, el lanzador panameño participó en tres partidos, teniendo una efectividad de 0.00.

En el segundo partido, realizado el pasado sábado 23 de enero vio acción en el triunfo de su equipo 6-1.

NO DEJES DE LEER: Aram Avagyan quiere revancha ante panameño José 'El Magnífico' Núñez

En esa ocasión, trabajó la novena entrada, solo permitió un hit, no dio base por bola y ponchó a los otros tres bateadores que enfrentó. Realizó 17 pitcheos, de los cuales 13 fueron strikes.

La segunda participación del colonense fue en el tercer encuentro (25 de enero), en el que también lució imbateable, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo 5-4.

Ese día trabajó 1.1 episodios, no permitió carreras ni le conectaron hits, dio una base por bola y ponchó a tres. Realizó 29 lanzamientos de los que 21 fueron strikes.