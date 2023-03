Panamá Metro expone invicto ante Coclé en Nacional de Béisbol Mayor

El equipo de Panamá Metro, actual campeón nacional del béisbol mayor, ha tenido un inicio exitoso en la edición del torneo 2023, al marchar invicto en cinco salidas al cuadro. Hoy, la novena metropolitana enfrentará a las 7 p.m. a la novena de Coclé en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, donde buscará mantener su récord inmaculado.

NO DEJES DE LEER: Atheyna Bylon pierde por decisión dividida en Mundial de Boxeo

Publicidad

Por su lado, Coclé tiene marca de dos triunfos y tres derrotas, por lo que buscará un triunfo que los coloque en promedio de .500.

En otro encuentro de la jornada de hoy, Bocas del Toro, que también está invicto en el torneo pero en cuatro encuentros, visitará a Veraguas en el estadio Omar Torrijos de Santiago a partir de las 7 de la noche.

NO DEJES DE LEER: Jaime Arboleda peleará en cartilla que encabeza Gervonta Davis

Colón (4-1), que perdió su invicto la noche del martes ante Panamá Metro, enfrentará a Darién en el estadio Rod Carew a las 7 p.m. En otros juegos de hoy, que también iniciarán a las 7 p.m.: Panamá Oeste vs Panamá Este en el estadio José de la Luz Thompson; Chiriquí Occidente vs Chiriquí en el Kenny Serracín; y Los Santos vs Herrera en el Claudio Nieto.

Contenido Premium: 0