Deportes - 18/2/26 - 12:00 AM

Pistons buscan seguir con el mejor récord

Los Pistons de Detroit tenían el peor récord en la historia de la franquicia en la pausa del Juego de Estrellas hace cuatro años. Y hace dos años, su marca en esa pausa fue aún peor.

La NBA reanuda la actividad posterior al Juego de Estrellas el jueves, y los Pistons —una franquicia que ganó por última vez una serie de playoffs en 2008— comenzarán la noche con el mejor récord de la liga, apenas por delante del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City. Detroit tiene foja de 40-13; Oklahoma City, 42-14.

Se esperaba que el Thunder estuviera aquí. Probablemente no se esperaba lo mismo de los Pistons. La manera en que Detroit cierre la temporada, y si puede mantenerse en ese primer puesto, es una de las tramas más atractivas del tramo final de la campaña de la NBA —con dos tercios del año ya completados y los equipos listos para esprintar hacia los playoffs o hacia el fondo en busca de mejores probabilidades en la lotería del draft.

