Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Púgil panameña Yulieth Hinestroza clasifica a Centroamericanos y del Caribe

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La boxeadora panameña Yulieth Hinestroza logró clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán este año 2026 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Hinestroza obtuvo su cupo a los juegos regionales deportivos en el Torneo Clasificatorio que se disputa en Guadalajara, México.

La atleta panameña venció a la guatemalteca Dulce Díaz por decisión unánime (5-0), asegurando su pase a Santo Domingo 2026 en la categoría de los 51 kilogramos.

Además de su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Hinestroza avanzó a las semifinales de su categoría, instancia en la que enfrentará a la mexicana Valeria Amparán.

“Gracias a Dios por esta oportunidad y a la federación. Fue una gran pelea y gracias a Dios se pudo obtener la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, expresó Hinestroza.

Yulieth Hinestroza es una de las atletas panameñas del boxeo olímpico en ascenso.

Te puede interesar

Púgil panameña Yulieth Hinestroza clasifica a Centroamericanos y del Caribe

Púgil panameña Yulieth Hinestroza clasifica a Centroamericanos y del Caribe

 Marzo 13, 2026
Panamá se prepara en todos los aspectos para la Copa Mundial FIFA 2026

Panamá se prepara en todos los aspectos para la Copa Mundial FIFA 2026

 Marzo 13, 2026
Clásico Mundial de Béisbol entra hoy en cuartos de final

Clásico Mundial de Béisbol entra hoy en cuartos de final

 Marzo 13, 2026
Estadio Mariano Bula de Colón es una realidad a partir de hoy viernes

Estadio Mariano Bula de Colón es una realidad a partir de hoy viernes

 Marzo 13, 2026
Estadio Mariano Bula de Colón es una realidad a partir de hoy viernes

Estadio Mariano Bula de Colón es una realidad a partir de hoy viernes

 Marzo 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí