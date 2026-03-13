Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Selección de Ciclismo de Panamá está lista para Panamericano de Ruta

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá está lista para participar en el Campeonato Panamericano de Ruta de Ciclismo, el cual se disputará del 17 al 22 de marzo en la ciudad de Montería, Colombia.

La selección, que combina la experiencia en el pelotón europeo y la fuerza del talento joven, busca consolidar su posición como potencia regional en las categorías Élite, Sub-23 y Junior.

En la categoría Elite masculina, el equipo está integrado por Franklin Archibold, Carlos Samudio, Roberto González, Christofer Jurado, Bolívar Espinosa y Bredio Ruiz.

Por su lado, la rama femenina estará representada por Wendy Ducreux, actual campeona centroamericana.

La categoría Junior estará encabezada por el prospecto Anthony Cortés, acompañado por Dier Ríos, José Castro, Jair Reyes, Sebastián Lara y Carlos Villalaz. Por su parte, la categoría Sub-23 contará con la representación de Enmanuel Viane.

