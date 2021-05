Saúl ‘Canelo’ Álvarez suma otro título mundial a su carrera

El mexicano Canelo Álvarez se apuntó un nuevo triunfo para consagrarse campeón unificado supermediano del Consejo Mundial (CMB) Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear técnicamente al inglés Billy Joe Saunders al final del octavo asalto.

