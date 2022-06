Técnico Ignacio Quintana: ‘Vamos con ganas de hacer historia’

El entrenador de la selección femenina de fútbol de Panamá, el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana, afirmó que el país no quiere ser la sorpresa en las eliminatorias de la Concacaf al Mundial 2023 que se realizarán en Monterrey (México), del 4 al 18 de julio.

"Nosotros vamos con ganas de hacer historia, no solo de competir. Tenemos que quitarnos de la cabeza de ir como víctimas siempre a los torneos. No queremos ser sorpresa, queremos ser el principio de lo que viene más adelante, que seamos un rival a vencer, no solo en Concacaf, sino en los mundiales", declaró Quinta en una rueda de prensa.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Panamá busca pase al Mundial Sub-20 en crucial fecha ante Honduras

El técnico dejó claro que se tiene preparado el partido frente a Costa Rica, con la que abre las eliminatorias y que considera un rival directo, pero que sus jugadoras están listas para pararse frente a las tres selecciones.

"Nosotros hemos trabajado sobre los 9 puntos, trabajamos en ganarle a los tres equipos. Son 90 minutos que jugaremos tres veces y hay que salir buscar el triunfo en los tres juegos", apuntó.

Las panameñas integran el grupo B junto a las selecciones de Costa Rica, Canadá y Trinidad y Tobago.

NO DEJES DE LEER: Chiriquí y Metro, en otra Final del Nacional de Béisbol Mayor

El entrenador resaltó que lo colectivo es el fuerte del grupo que lleva a disputar las eliminatorias, y que cada una de las convocadas en lo individual son excepcionales.

"Llevó a las 23 mejores jugadoras al premundial para representar a Panamá y tengo la esperanza de que haremos un buen papel e iremos al Mundial el próximo año", dijo.

Contenido Premium: 0