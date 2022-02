Automóviles guardan más bacterias que un inodoro

Manchas, suciedad, pelos de animales, moho y hasta gusanos es lo que se puede encontrar al hacerle una limpieza profunda a tu carro. Según un estudio realizado en el Reino Unido por la Escuela de Biociencias de la Universidad de Aston, el interior de los autos es más sucio que cualquier inodoro.

Para la investigación, los especialistas tomaron muestras de las bacterias de autos usados por personas de diferentes edades y también de los inodoros. El resultado fue sorprendente.

Para cada uno se tomaron muestras en las seis ubicaciones clave del interior, utilizando un hisopo de algodón estéril, hidratado con solución salina tamponada con fosfato. Más adelante, cada hisopo se extendió sobre placas inoculadas y se incubó a 37°C durante 24 horas. El objetivo era identificar cualquier crecimiento bacteriano.

En cuanto a las partes del auto con más bacterias halladas fueron: el maletero o baúl con 1425 bacterias identificadas, el asiento del conductor con 649, la palanca de cambios con 407, los asientos traseros con 323, el tablero con 317 y el volante con 146.

David Lanzas, de Dcars Solutions, empresa dedicada a la limpieza detallada profesional de autos, conocida también como Auto Detailin en Panamá, confiesa que en sus años de experiencia se ha encontrado con todo tipo de sorpresa al momento de hacer su trabajo. Pero la que más le ha impactado es haber encontrado gusanos al desmontar los asientos de 4 autos. “Es idéntico a cuando ves gusanos en un tinaco de basura”, aseguró.

“Moho, suciedad excesiva, abundantes pelos de animales, es lo que siempre se ve al hacerle la limpieza y desinfección a los autos. Desde que empezó la pandemia creo que las personas han tomado conciencia de la importancia de limpiar profundamente el auto, muchas personas no saben toda la suciedad que llevamos en el auto, solo hasta este ser desarmado para desinfectarlos es que lo comprenden”, dijo Lanzas.

Al igual que el estudio antes mencionado, Lanzas, coincide en que el maletero es la parte más sucia del carro.

“Para mí el foco más grande de infección que tiene un carro es el maletero; muy pocas veces lo limpias, pones el supermercado, tiras zapatos, ropa, es un clóset, tiras de todo allí”, explicó.

Referente a esto el Dr. Jonathan Cox, líder del equipo de la investigación, explica en el informe: “Debemos ser conscientes de reducir el riesgo en los alimentos asegurándonos de limpiar suficientemente cualquier fruta, verdura u otro producto antes de comerlo”.

Pero, no todo es malo. En la mayoría de los autos, el volante o timón mostró un nivel muy bajo de contaminación bacteriana, según los investigadores se debe al uso constante de desinfectantes desde la pandemia.

¿Con qué frecuencia se debe limpiar el auto?

Definitivamente, no se debe entrar en pánico. El objetivo del estudio no es otro que dar a conocer que la suciedad no siempre está visible y que es necesario hacerle una limpieza profunda a los autos para evitar contraer enfermedades.

Por su parte, Lanzas expresó que en su local ofrecen el servicio de máquina de ozono para desinfectar.

“El Ozono es un elemento que consigue alcanzar un alto poder desinfectante al neutralizar virus, hongos y bacterias”, dijo.

La limpieza del aire también es sumamente importante. La técnica con vapor a presión a muy altas temperaturas es ideal, esta permite limpiar, eliminar y desinfectar la suciedad de todas las superficies del sistema de aire acondicionado sin dañarlos.

Este experto en limpieza y desinfección de autos te ofrece los siguientes consejos:

1. Limpieza profunda y desinfección es cada 4 meses.

2. Lavar el carro una vez a la semana.

3. Si no puedes llevarlo a un lava auto, aspirarlo en casa.

4. Limpiar el timón, las maniguetas de las puertas, el freno de mano.

5. Evitar el alcohol en las partes plásticas del auto.