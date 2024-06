Mujer presume tener 7 novios. La critican por quitarles la pensión

Una mujer de origen colombiano ha causado rabia en las redes sociales, al revelar que tiene siete novios de la tercera edad, y cada uno de ellos le entrega un monto económico que provienen de sus pensiones.

La mujer se llama Lina, y aseguró estar casada con siete ancianos quienes la ayudan en las labores domésticas, una decisión que tomó al considerar que sus parejas más jóvenes no asumían sus responsabilidades, razón por la cual decidió enfocar sus enamoramientos a una generación de edad más avanzada

“Luego de analizar todas mis relaciones me puse a pensar, a los viejitos no hay que pedirles nada, ellos dan todo porque a su edad no van a conseguir una mujer como yo”, comentó Lina.

Ella dice que ha sido objeto de discusión durante los últimos días fue acudir a un parque para averiguar qué otras personas de la tercera edad estarían interesadas en entablar una relación con ella, siempre y cuando obtuviera compensaciones económicas y constantes favores.

Entre los argumentos que utilizó la chica fue que los hombres de la tercera edad solteros no tienen quien les de cariño, por lo que decidió acudir a una fila de pensionados con un "vestido corto" con el fin de seducirlos. Tiempo después repitió esta práctica hasta reunir a su grupo de novios, quienes constantemente la consienten con regalos y salidas a restaurantes.

Este hecho no ha pasado desapercibidao y muchas personas arremetieron contra Lina: "La decadencia moral, en su máxima expresión; personas que dan mas valor a las cosas materiales temporales", "Lista la mujer, aunque me parece medio actuado el video", fueron algunos de los comentarios que se merecieron la publicación en la página de Youtube de Última Hora Valle, que publicó esta información.

