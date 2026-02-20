Insólitas - 20/2/26 - 12:12 PM

¡Ponchera! Proponen la “Ley Therian” para proteger a jóvenes en México

Se estima que en Nuevo León existen al menos 100 personas que se identifican con esta comunidad.

 

Por: Redacción / Web -

Ayer se presentó ante el Congreso de Nuevo León en México, una iniciativa ciudadana inédita: la "Ley Therian"

Esta propuesta busca reconocer a un grupo social emergente y garantizarles espacios libres de discriminación.

El abogado Mauricio Castillo y un representante de la comunidad (Luis, de 28 años) entregaron el documento con los siguientes objetivos: 

Al parecer, buscan crear lineamientos claros en planteles educativos para manejar la convivencia con estudiantes que se identifican como therians.

Desean implementar programas de vigilancia dentro de las escuelas para prevenir daños a la integridad física de los alumnos.

También buscan definir exactamente cómo deben actuar los maestros ante situaciones de bullying relacionadas con esta identidad.

Además, quieren establecer sanciones para directivos y docentes que permitan o ignoren el acoso en las aulas. 

Según lo expuesto en la entrega del documento, son personas que sienten una conexión profunda o identidad interna con un animal (en el caso de Luis, se identifica como caballo desde la infancia).

Se estima que en Nuevo León existen al menos 100 personas que se identifican con esta comunidad.


 

