Insólitas - 29/3/26 - 01:09 PM

¡Ponchera! Panamá tendrá su carrera de chicas caballo en mayo

Según se ha informado, las carreras son de 60 metros, a partir de los 16 años en adelante y es obligatorio el uso de cosplay, así como zapatillas deportivas por seguridad.

 

Por: Redacción / Web -

¡Mucha demencia, mi gente! El Hipódromo Presidente Remón realizará el próximo 9 de mayo la carrera de chicas caballo, sí, lo mismo que se hizo en Perú hace un mes atrás y que llamó bastante la atención.

Aunque parecía relajo en un inició posteriormente se confirmó que es real y ya están abiertas las inscripciones para todo el que dese participar y tenga ganas de soltar una carrerita como caballo. 

Inspiradas en un  anime japonés llamado Umamusumes, las chicas podrán disfrazarse con orejitas, colas y su mejor "outfit" deportivo para correr los 100 metros planos. ¡Oye, eso no era relajo! 

Según se ha informado, las carreras son de 60 metros, a partir de los 16 años en adelante y es obligatorio el uso de cosplay, así como zapatillas deportivas por seguridad. 

El evento llamado Uma  Uma Dash, es organizado por un grupo de personas fanáticas de este tipo de eventos, en el que se reúnen muchos jóvenes

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