Ataque iraní a industrias vinculadas con Israel y EE.UU. elevan la tensión

Irán atacó con misiles y drones varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos, en respuesta a los bombardeos contra siderúrgicas iraníes.

“Los combatientes de la Fuerza Naval y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo una ofensiva contra varias industrias pesadas pertenecientes al enemigo estadounidense-sionista en los territorios ocupados (Israel) y otros puntos, logrando destruir parte de ellas mediante ataques con misiles y drones”, informó la Guardia Revolucionaria de Irán en un comunicado, según la agencia Tasnim.

La nota, que no detalla los sitios atacados, señala que la ofensiva se realizó en respuesta a los recientes ataques contra infraestructuras industriales iraníes, en referencia a los bombardeos del viernes contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las principales del país, ubicadas en el centro y oeste de Irán.

La Guardia Revolucionaria indicó que estos ataques forman parte de una estrategia de represalia frente a las acciones de Estados Unidos e Israel contra instalaciones económicas e industriales iraníes en las últimas semanas.

Asimismo, advirtió que este tipo de operaciones podrían intensificarse si continúan los ataques contra objetivos en territorio iraní.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había advertido previamente que su país daría una respuesta firme a los ataques israelí-estadounidenses contra infraestructuras y centros económicos iraníes.