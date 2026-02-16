Avión de Satena que se estrelló en Colombia volaba por debajo del relieve

El avión de Satena que se estrelló el pasado 28 de enero cerca a Ocaña, en el noreste de Colombia y que causó la muerte de sus 15 ocupantes, descendió hasta una altitud inferior al relieve de la zona antes de chocar, según el informe preliminar de la investigación divulgado este lunes.



El documento, elaborado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (Diacc), adscrita a la Aeronáutica Civil, estableció que el avión, un Beechcraft 1900, se encontraba descendiendo hacia el aeropuerto de Ocaña cuando registró una altitud de unos 7,900 pies y continuó bajando hasta aproximadamente 6,300 pies, en una región donde las montañas alcanzan alturas superiores.



Los restos del avión fueron localizados en Curasica, en el municipio de La Playa de Belén del departamento de Norte de Santander, a una elevación cercana a los 6,881 pies, tras una colisión directa contra el terreno montañoso, ocurrida a las 16:55 hora local.



El informe también señala que la última comunicación con el control de tránsito aéreo ocurrió cuando la tripulación notificó que se encontraba a unas 15 millas náuticas de Ocaña.



"La aeronave disminuyó la altitud notablemente y quedó en un nivel inferior al de la altura de las montañas de la zona, lo que generó la colisión con el terreno", afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.



Asimismo, los análisis preliminares no evidenciaron incendios ni fallas estructurales previas al impacto, y confirmaron que la aeronave tenía la documentación y el mantenimiento al día.



La investigación también estableció que el impacto causó la destrucción total del avión, cuyos restos quedaron dispersos a lo largo de unos 145 metros en una zona de difícil acceso.



Las cajas negras del aparato fueron recuperadas y están siendo analizadas para reconstruir con mayor precisión los últimos momentos del vuelo, cuyo informe definitivo será publicado una vez concluya la investigación.



El accidente ocurrió cuando el avión, operado por la aerolínea Searca en un vuelo contratado por Satena en la ruta Cúcuta–Ocaña, se precipitó a tierra con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, sin que hubiera sobrevivientes.



Entre las víctimas se encontraba el congresista Diógenes Quintero Amaya, además de las trabajadoras humanitarias Maira Alejandra Avendaño Rincón, del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), y Karen Liliana Parales Vera, de World Vision, quienes hacían su labor en la región del Catatumbo.



También murieron los capitanes Miguel Vanegas (piloto) y José de la Vega (copiloto), así como los pasajeros María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Anayisel Quintero, Anirley Jendano Osorio, Gineth Rincón, Mayra Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía y Natalia Acosta Salcedo.