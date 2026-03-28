Mundo - 28/3/26 - 04:17 PM

Bank of America acepta pagar $72.5 millones a víctimas de Jeffrey Epstein

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, cubre a personas que fueron víctimas entre 2008 y 2019, año en que Epstein murió por suicidio.

 

Por: Washington/EFE -

Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, aceptó pagar más de $72.5 millones como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por víctimas de Jeffrey Epstein.

Las víctimas acusan a la entidad de haber facilitado y obtenido beneficios de las operaciones de tráfico sexual del pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El recurso, presentado en una corte federal en Nueva York, alega que el banco obtuvo ganancias de su relación con Epstein e ignoró señales de que sus cuentas eran utilizadas para abusos a menores de edad.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un juez, cubre a personas que fueron víctimas entre 2008 y 2019, año en que Epstein murió por suicidio en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Según la demanda, Bank of America también proporcionaba servicios financieros a asociados de Epstein, como Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 por tráfico de menores, y Leon Black, exdirectivo de Apollo Global Management.

El documento sostiene que el banco no supervisó adecuadamente las cuentas ni reportó a tiempo transacciones sospechosas, incluida una transferencia de $170 millones de Black a Epstein.

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En declaraciones al diario The New York Times, el banco negó haber facilitado delitos de trata sexual y afirmó que el acuerdo busca “ofrecer un cierre a las demandantes”.

Este es el tercer acuerdo entre víctimas de Epstein y bancos acusados de facilitar sus delitos. Previamente, JPMorgan Chase acordó pagar $290 millones y Deutsche Bank, $75 millones.

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