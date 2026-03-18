Mundo - 18/3/26 - 09:56 AM

Casa Blanca respalda a jefa de Inteligencia tras renuncia de Joe Kent por Irán

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló que el puesto de Tulsi Gabbard no corre ningún riesgo.

 

Por: Washington/EFE -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ratificó este miércoles la confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, tras la renuncia del director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, por su desacuerdo con la intervención militar en Irán.

"Ella es la elegida", aseguró Leavitt en una entrevista en la cadena Fox en referencia a Gabbard y restó importancia al papel de Kent en relación a las operaciones en Irán.

Preguntada por periodistas sobre si el puesto de Gabbard corre peligro, afirmó: "que yo sepa, no. No hemos oído al presidente decir eso… Así que, obviamente, esa es una pregunta para él".

La portavoz de la Casa Blanca sí dedicó varios comentarios a Kent, que renunció por estar en desacuerdo con la intervención en Irán, limitando la gravedad de su abandono.

"Se trataba de una persona que no participó en ninguna de las conversaciones previas a la operación ni durante la misma... Acusar al presidente de ser manipulado por gobiernos extranjeros es ridículo e insultante. El presidente Trump ha mantenido una postura extraordinariamente coherente sobre Irán durante muchísimos años", aseguró la portavoz.

Leavitt insistió, como ya había hecho un día antes a través de un largo mensaje en la red social X, en que "el presidente considera profundamente lamentable que esta persona, a quien le otorgó el privilegio de trabajar para la administración, haya presentado esta renuncia en una carta con el membrete del Gobierno, llena de falsedades".

La portavoz de la Casa Blanca no se salió una línea del discurso oficial que mantiene que la decisión de intervenir en Irán se debió a la inminencia de un ataque y al riesgo de las armas nucleares que asegura que tiene el régimen del país persa.

Tras recibir el apoyo de la Casa Blanca, Gabbard comparecerá este mismo miércoles en el Senado en una audiencia sobre las amenazas a Estados Unidos.

La directora de Inteligencia Nacional escribió en X sobre la renuncia de Kent cuando se hizo pública este martes y aseguró que "tras revisar cuidadosamente toda la información a su disposición, el presidente Trump concluyó que el régimen islamista terrorista de Irán representaba una amenaza inminente y actuó en consecuencia", sin apoyar explícitamente la conclusión del presidente.

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