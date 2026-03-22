Mundo - 22/3/26 - 07:23 PM

China lanza desde el mar su cohete Smart Dragon-3 y pone satélites en órbita

El Smart Dragon-3 es un cohete portador de cuatro etapas y propulsor sólido, diseñado principalmente para misiones de lanzamiento comerciales. Puede ser lanzado tanto desde el mar como desde tierra.

 

Por: Redacción / Web -

China lanzó el domingo un cohete portador Smart Dragon-3, también conocido como Jielong-3, desde las aguas cercanas a la ciudad de Haiyang, en la provincia de Shandong, al este de China, poniendo en órbita el grupo de satélites CentiSpace 02, en su décima misión. 

El cohete despegó a las 23:49 (hora de Pekín) desde el mar, cerca de la ciudad de Haiyang. El Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan llevó a cabo la misión de lanzamiento en alta mar.

Este lanzamiento marca la décima misión de vuelo del cohete portador modelo Smart Dragon-3, además, representa un avance en la exploración espacial china, demostrando su capacidad para realizar lanzamientos desde ubicaciones marítimas y su interés en el desarrollo de tecnologías de comunicación por satélite.

El Smart Dragon-3 es un cohete portador de cuatro etapas y propulsor sólido, diseñado principalmente para misiones de lanzamiento comerciales. Puede ser lanzado tanto desde el mar como desde tierra.

Sus especificaciones permiten el lanzamiento simultáneo de varios satélites, con un peso combinado que puede alcanzar hasta 1,5 toneladas, según información proporcionada por los desarrolladores. 

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