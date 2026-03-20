Costa Rica vive momento histórico con extradición de exmagistrado
El exmagistrado de Costa Rica, Celso Gamboa, es esperado por la DEA en las próximas horas para ser trasladado bajo un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
En lo que serían sus últimos minutos en suelo costarricense, Gamboa, junto a Edwin López, alias “Pecho de rata”, Edwin López, serán puestos bajo custodia de autoridades antidrogas.
Luego serían trasladados a Estados Unidos, donde enfrentarán procesos judiciales y permanecerán recluidos en un centro penitenciario.
Este hecho marca un episodio de alto impacto para Costa Rica, al tratarse de un caso de perfil internacional vinculado a cooperación contra el crimen organizado, que ahora queda en manos de la justicia estadounidense.