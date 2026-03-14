Mundo - 14/3/26 - 06:20 PM

Delcy Rodríguez rechaza propuesta de Petro sobre arancel cero

La presidente interina de Venezuela destaca que hay que esperar que se levanten las sanciones estadounidenses.

 

Por: Caracas/EFE -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este sábado la propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre un arancel cero en toda la comercialización binacional debido a la desigualdad que, dijo, generan las sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño.

"Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (...) "

"No podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano", dijo Rodríguez, quien pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, levantar estas medidas de manera definitiva.

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