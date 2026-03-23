Dos muertos tras la colisión entre avión y un camión de bomberos en New York

Dos personas han muerto y al menos otras dos han resultado heridas esta noche, tras la colisión entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York (Queens), según ha informado la CNN, citando una fuente policial.



Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, mientras los heridos se encontraban en el coche de bomberos.

Decretan el cierre del aeropuerto

El accidente se produjo hacia las 23:40 hora local, cuando un vuelo de Jazz Aviation que operaba un vuelo de Air Canada impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto, según fuentes aeroportuarias.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeródromo para facilitar las labores de rescate y la investigación sobre las circunstancias del siniestro, lo que ha obligado a la suspensión de numerosos vuelos.

Está previsto que la instalación permanezca cerrada hasta la tarde de este lunes.

Por su parte, Jazz Aviation confirmó en un comunicado emitido a primera hora hoy el incidente relacionado con el vuelo 8646 de Air Canada procedente de Montreal.

La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar facilitada por la aerolínea.

La Junta de Seguridad en el Transporte abre una investigación

Según la web Flightradar24 -un servicio global de rastreo de vuelos en tiempo real-, el avión circulaba a unos 210 kilómetros por hora -130 millas por hora- momentos antes del impacto.

Las imágenes de la colisión muestran graves daños en la parte frontal del avión.

la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) anunció el envío de un equipo investigador al lugar.

El accidente, según la CNN, se produce en un contexto de tensiones en aeropuertos de Estados Unidos por la falta de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que ha afectado al personal de seguridad y provocado retrasos en distintos aeródromos del país.