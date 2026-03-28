Mundo - 28/3/26 - 01:13 PM

Dueño de cafetería enfrenta a ladrón armado y evita asalto en Ecuador

La rápida reacción del comerciante y la colaboración comunitaria evitaron que se consumara el robo en cafetería, generando conmoción entre clientes y comerciantes cercanos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El propietario de una cafetería en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Ecuador, se enfrentó a un delincuente armado que intentó asaltar su negocio, en un hecho que quedó registrado por testigos y generó conmoción entre residentes del sector. 

Según reportes preliminares, el sujeto ingresó al local con un arma de fuego y amenazó al comerciante. Sin embargo, el dueño reaccionó de inmediato y forcejeó con el asaltante, logrando reducirlo tras varios segundos de tensión.

Vecinos del área acudieron rápidamente en apoyo del comerciante y entre todos consiguieron desarmar al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de las autoridades policiales.

El incidente no dejó personas heridas, pero provocó alarma entre los clientes y comerciantes cercanos, quienes destacaron la rápida reacción del dueño de la cafetería y la colaboración de la comunidad para evitar que el robo se consumara.

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