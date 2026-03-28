EE.UU. ataca 11 mil objetivos y 150 barcos en un mes de guerra contra Irán

Estados Unidos ha atacado más de 11,000 objetivos en Irán durante el primer mes de la guerra en Oriente Medio, incluyendo cerca de 150 barcos, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Entre los blancos figuran centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, detalló el Centcom, con sede en Florida.

También fueron alcanzados sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, además de fábricas de drones y armas.

“Durante décadas, los buques iraníes han amenazado el comercio global, pero esos días terminaron”, destacó el comunicado.

Horas antes, el Centcom anunció el despliegue del buque anfibio USS Tripoli, con 3,500 efectivos adicionales, junto a aeronaves de transporte y combate y unidades tácticas de ataque.

Este movimiento ocurre mientras el Pentágono evalúa enviar 10,000 soldados más a Oriente Medio, en medio de la escalada del conflicto iniciado el 28 de febrero.

El conflicto ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y cerca de 300 heridos, mientras que en Irán, según la organización HRANA, han fallecido más de 1,500 civiles, al menos 1,167 militares y 695 personas sin identificar.

La Casa Blanca no descarta una operación terrestre en Irán, lo que ha generado nuevas amenazas de Teherán, incluyendo ataques contra Israel y objetivos de Estados Unidos en el golfo Pérsico, así como un mayor control sobre el estrecho de Ormuz.

En paralelo, Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con mediación de Pakistán.

El presidente Donald Trump anunció que pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, o enfrentará la destrucción de sus centrales eléctricas.