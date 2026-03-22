Mundo - 22/3/26 - 05:57 PM

Ejército israelí anuncia operación prolongada contra Hizbulá

En las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, ha dejado más de mil muertos.

 

Por: Jerusalén/EFE -

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que la operación contra el grupo chií libanés Hizbulá “apenas ha comenzado” y que Israel se prepara para una operación prolongada en el Líbano, con la intención de intensificar su ofensiva terrestre en el sur.

En un comunicado publicado este domingo por el Ejército de Israel, Zamir señaló que el frente del Líbano es, por ahora, secundario, y que los esfuerzos están centrados en Irán.

“La operación contra Hizbulá apenas ha comenzado; al concluir la operación en Irán, Hizbulá quedará solo y aislado". 

"Se trata de una operación prolongada, y estamos preparados para ello”, dijo Zamir tras aprobar los planes para actuar en el país vecino.

El jefe del Ejército afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, que ha dejado más de mil muertos, Israel ha atacado más de 2,000 objetivos, incluidos depósitos de armas, y ha abatido a cientos de miembros de Hizbulá.

“Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres y los ataques selectivos, de acuerdo con un plan organizado”, explicó.

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“Estamos preparados para una operación prolongada y continuaremos operando según sea necesario, tanto ofensiva como defensivamente, para garantizar la seguridad a largo plazo de los residentes del norte de Israel”, insistió.

Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha iniciado una operación militar terrestre contra Hizbulá.

Paralelamente, mantiene ataques aéreos en distintas zonas del Líbano, incluida la capital, Beirut.

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