Gustavo Petro y la oposición se enfrentan tras tragedia aérea

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo, que dejó 68 militares muertos, 57 heridos, dos desaparecidos y una persona ilesa, se convirtió en motivo de discordia entre el Gobierno y la oposición, que se responsabilizan mutuamente de la tragedia.

La polémica la abrió el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien, nada más conocer el accidente, apuntó como posible causa la presunta obsolescencia del avión, que tenía 43 años y fue donado a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que el mandatario lo llamó “chatarra”, comentario que reiteró este martes.

“Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve, nos lo regalan, y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, manifestó Petro en su cuenta de X.

Desde que se conoció la noticia del accidente, el mandatario se atrincheró en X, donde el lunes publicó numerosos mensajes defendiendo su gestión en materia de defensa y atribuyendo posibles fallas a gobiernos anteriores y al propio estamento militar.

“La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años”, dijo Petro en uno de sus mensajes, y agregó que no ha sido posible por “dificultades burocráticas en la administración militar”.

Críticos piden al presidente asumir responsabilidades

La oposición colombiana respondió con acusaciones a Petro por la supuesta falta de mantenimiento de las aeronaves militares, debido al recorte del presupuesto de Defensa, un tema sensible a poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

“Una nación necesita respaldar a sus soldados y policías. Y las fuerzas militares, equipos y naves seguros”, escribió en X el exministro de Defensa Diego Molano.

Por su parte, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez acusó a Petro de recortar 800.000 millones de pesos (unos 215 millones de dólares) al presupuesto de Defensa en su primer año de Gobierno.

Mientras el país lamentaba la tragedia y las vidas perdidas, el mandatario insistía en culpar a sus antecesores y en descalificar especialmente a mujeres que lo critican.

De esta forma, llamó “mujer vampira” a la senadora María Fernanda Cabal; “princesa de la oligarquía” a Ramírez y “animal de carroña” a la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López.

En la discusión intervino el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien, tras ser señalado por Petro de “comprar una chatarra” para la Fuerza Aérea, le pidió respeto a las víctimas y que “asuma la dignidad del cargo”.

“Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador cósmico’”, respondió Duque, y añadió: “Deje de hacer política con tragedias”.