La Guardia Revolucionaria de Irán confirma la muerte del alto comandante naval

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este lunes la muerte del comandante de su Armada, el contralmirante Alireza Tangsiri, a causa de las heridas sufridas en un ataque, “mientras organizaba y reforzaba las fuerzas y el escudo defensivo de las islas y costas utilizadas por los enemigos agresores”.

El cuerpo militar de élite indicó en un comunicado que el comandante fallecido “asestó duros golpes que llevaron a la destrucción de importantes instalaciones e infraestructuras del enemigo y al derribo de un caza estadounidense” durante la guerra.

Añadió que su muerte no supondrá la detención de los esfuerzos militares de Irán, que seguirán, en su opinión, con mayor fuerza contra Estados Unidos e Israel.

“Tal como lo han demostrado en estos días los combatientes de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, que en ausencia de este valiente comandante han mantenido golpes contundentes y una dirección firme en el escenario del estrecho de Ormuz”, indicó el comunicado.

Israel anunció el jueves el asesinato del militar que es el supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Israel han asesinado a numerosos altos cargos iraníes desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

Entre los muertos se encuentran el líder supremo de Irán, Alí Jameneí; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.