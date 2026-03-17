Mundo - 17/3/26 - 02:21 PM

Laura Fernández recibe la credencial de presidenta electa en Costa Rica

Laura Fernández, es la segunda mujer en la historia en ocupar el primer puesto del poder ejecutivo en Costa Rica.

 

Por: San José/EFE -

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica entregó este martes a Laura Fernández la credencial de presidenta electa del país, cargo que obtuvo con el 48,53% de los votos en las elecciones del pasado 1 de febrero.

En un acto oficial, el TSE entregó también a Francisco Ernesto Gamboa y Douglas Soto las credenciales que los acreditan como primero y segundo vicepresidentes del país, respectivamente.

"La entrega de credencial es un evento de enorme satisfacción porque concluye el proceso electoral (...) Decimos misión cumplida con los más altos estándares internacionales como se merecen los ciudadanos, de esta, que junto con Canadá y Uruguay es una de más tres democracias plenas de nuestro continente", afirmó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

Fernández, en su momento candidata del partido Pueblo Soberano (PPSO), se convertirá en la mandataria número 50 de Costa Rica cuando asuma el cargo el próximo 8 de mayo.

Es la segunda mujer en la historia en ocupar el primer puesto del poder ejecutivo costarricense.

"Gracias a los 1,243,141 costarricense que votaron por mí, gracias, me permitieron ganar en primera ronda, con un mandato contundente, pero también gracias a todos los costarricenses que no votaron por mí pero que hoy me reconocen legítimamente como su presidente, por ustedes trabajaré incansablemente", declaró Fernández.

La del pasado 1 de febrero "fue una elección libre, democrática, llena de alegría, entusiasmo y esperanza, guiada por la fe de nuestro pueblo de que lo mejor está por venir", añadió en su discurso.

La presidenta electa también agradeció a su familia, comando de campaña, a su partido político y sus militantes, así como al actual mandatario, Rodrigo Chaves.

Las nuevas autoridades tomarán posesión de sus cargos el próximo 8 de mayo, cuando rindan el juramento constitucional ante la Asamblea Legislativa. 

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