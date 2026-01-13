ONG eleva a 648 los manifestantes muertos

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas iniciadas hace dos semanas en Irán, uno de varios balances no oficiales, y alertó de que algunos de los casi 10.000 detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades.

La organización ha podido verificar de forma directa o a través de al menos dos fuentes la muerte de 648 personas en 14 de las 31 provincias del país, entre las que se cree que hay nueve menores, cuyas edades están todavía siendo comprobadas, según un comunicado de IHRNGO.

A ellos se suman al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes también fallecidos durante el transcurso de las protestas, que estallaron a finales de diciembre en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica y que posteriormente se expandieron a otros puntos del país.

Iran Human Rights advirtió de las dificultades para verificar las cifras de muertos dado el apagón de telecomunicaciones que registra el país desde el pasado jueves, cuando fueron cortadas las líneas telefónicas y los servicios de internet.

En este contexto, alertó del riesgo de que se produzcan ejecuciones "masivas y extrajudiciales" de manifestantes, al informar de que un joven detenido el 8 de enero podría enfrentarse a una pena de muerte dentro de tan solo dos días.