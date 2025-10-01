Falsos policías tiran bala a camión buscando droga

Panamá – Lo que parecía un viaje rutinario se tornó en pesadilla para el conductor de un camión que transportaba un contenedor con mercancía desde la provincia de Panamá hacia Chiriquí.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la madrugada de este miércoles, cuando el camión transitaba por la vía Interamericana, a la altura del puente sobre el río Fonseca en el distrito de San Lorenzo. Fue entonces cuando fue interceptado por un pick up y una camioneta.

De cada vehículo bajó un hombre vestido de falso policía, encapuchado, que comenzó a disparar contra el camión. Acto seguido, obligaron al conductor a salir de la cabina, lo sometieron a punta de pistola y lo llevaron hasta la parte trasera para que abriera la puerta del contenedor.

Extraoficialmente se supo que los pistoleros preguntaban: "¿dónde está la droga?", pero el conductor del camión ignoraba a qué se referían.

Afortunadamente, varias unidades de la Policía Nacional que en ese momento realizaban una ronda por el área, escucharon las detonaciones y en cuestión de minutos llegaron a la escena de lo que se investiga como un tumbe de drogas fallido.

Al ver a los verdaderos uniformados, los falsos policías huyeron internándose en un potrero cercano, logrando escapar.

Al lugar se presentaron unidades de la Dirección de Inteligencia Judicial (DIJ) y del Ministerio Público para iniciar la investigación del caso.

Por el momento no se ha confirmado ni negado si dentro del contenedor había droga.

