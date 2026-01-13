Protestas en Irán dejan al menos 648 muertos, según ONG de derechos humanos

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos durante las protestas que estallaron hace dos semanas en Irán, y alertó de que algunos de los casi 10.000 detenidos podrían enfrentar ejecuciones por parte de las autoridades.

Según la organización, la cifra de fallecidos ha sido verificada de manera directa o mediante al menos dos fuentes independientes en 14 de las 31 provincias del país. Entre las víctimas se encontrarían al menos nueve menores de edad, cuyas identidades y edades aún están siendo confirmadas.

A este balance se suman al menos 121 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que también habrían muerto durante el desarrollo de las protestas, iniciadas a finales de diciembre en el principal mercado de Teherán para denunciar la situación económica, y que posteriormente se extendieron a otras regiones del país.

Iran Human Rights advirtió que la verificación de las cifras se ha visto gravemente afectada por un apagón de telecomunicaciones, vigente desde el pasado jueves, cuando las autoridades cortaron líneas telefónicas y el acceso a internet.

En este contexto, la ONG alertó sobre el riesgo de ejecuciones masivas y extrajudiciales de manifestantes detenidos. En uno de los casos documentados, un joven arrestado el 8 de enero podría enfrentar una condena a muerte en cuestión de días, lo que ha generado preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Irán.