Mundo - 15/3/26 - 01:25 PM

ONU bajo presión por caso de familia ejecutada en Palestina

Al ataque armado sobrevivieron dos niños, uno de ocho y otro de 10 años.

 

Por: Jerusalén/EFE -

El Ministerio de Exteriores palestino pidió este domingo a las Naciones Unidas que actúen, después de que fuerzas israelíes mataran esta madrugada a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños) tras abrir fuego contra su coche en la ciudad de Tamún (norte de Cisjordania ocupada).

"Se reitera la exigencia a la comunidad internacional, a las instituciones de las Naciones Unidas y a los tribunales internacionales competentes de que adopten medidas inmediatas y completen las investigaciones sobre genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", afirma el Ministerio en un comunicado.

"Fue una ejecución extrajudicial y una continuación de los crímenes de genocidio en la Cisjordania ocupada (...) Se trató de una horrenda ejecución arbitraria dirigida contra una familia palestina entera que se encontraba dentro de su vehículo", añade el texto, que denuncia "una impunidad sistemática".

La Fiscalía militar israelí raramente investiga o imputa a ningún uniformado por ataques violentos o por causar la muerte a palestinos civiles en Cisjordania o Gaza.

En uno de los pocos casos conocidos desde el 7 de octubre, en el que cinco reservistas estaban acusados ​​de haber abusado sexualmente de un gazatí en la infame prisión de Sde Teiman, el caso fue archivado este jueves sin cargos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró entonces en un comunicado en X que el papel del sistema jurídico del Ejército es "proteger y salvaguardar a los soldados", no defender los derechos de "terroristas".

La familia palestina esta madrugada estaba conformaba por Ali Bani Odeh (el padre, de 37 años), Waad Bani Odeh (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Bani Odeh, de cinco años, y Ozman Bani Odeh, de siete.

Otros dos hijos, Mustafa y Jaled (de ocho y diez años) fueron los únicos sobrevivientes de este ataque armado.

La Policía de Israel reconoció este domingo, en un comunicado conjunto con el Ejército, que sus fuerzas habían abierto fuego contra su coche tras sentirse amenazadas, un alegato frecuente en este tipo de ataques.

Hacia las 2.00 hora local (00.00 GMT) la Media Luna Roja Palestina denunció que el Ejército de Israel les impidió el acceso a sus ambulancias, durante más de media hora, al lugar del ataque.

El número de palestinos muertos por fuego israelí en Cisjordania ocupada suma ya 13 desde el inicio de la guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, según la ONG pro derechos humanos B'Tselem, superando el total de fallecidos como consecuencia de esta guerra en suelo israelí (12 hasta la fecha). 

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