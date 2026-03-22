Padrino asegura que es un hombre de paz y evitó una guerra en Venezuela

Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de Venezuela, quien ocupó el cargo por más de una década hasta hace unos días, aseguró que su “gran objetivo” fue “evitar una guerra” y celebró haberlo logrado.

López es señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los responsables de la represión de los últimos años en el país.

“En este proceso de reconciliación que impulsa la República (…) reconozco que en mis años al frente del Ministerio de la Defensa, hubo decisiones difíciles de tomar con las inevitables consecuencias”, inició diciendo.

A la par, admitió también que ello le valió críticas de la oposición y acusaciones internacionales. “Debo decir que tales decisiones siempre se inclinaron por la paz y la vida de los venezolanos y venezolanas”, agregó, sin dar detalles de a qué medidas o hechos concretos se refería, ni cuáles fueron los efectos de las mismas.

El exministro aseguró que si el país se hubiera precipitado a “una guerra fraticida”, el sistema democrático estaría fragmentado en una “perversa vorágina de los golpes y contragolpes”, con la “inevitable consecuencia de la anarquía, el caos, la desolación y la anomia”.

Padrino evitó comentar sobre las causas de su salida a causa de Delcy Rodríguez, quien no fue mencionada en el comunicado.