Mundo - 28/3/26 - 09:24 AM

Papa León XIV alerta sobre riesgos globales en visita a Mónaco

En su primer discurso desde el balcón del palacio del Príncipe, tras reunirse con Alberto II, León XIV afirmó que este país, posee una vocación de encuentro y amistad social, actualmente amenazada por un ambiente de cerrazón..

 

Por: Roma/EFE -

El papa León XIV denunció que en este momento histórico “la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”, durante el discurso a las autoridades en su visita al principado de Mónaco.

En su primer discurso desde el balcón del palacio del Príncipe, tras reunirse con Alberto II, León XIV afirmó que este país, ubicado “entre los fundadores de la unidad europea”, posee una vocación de encuentro y amistad social, actualmente amenazada por un ambiente de cerrazón y autosuficiencia.

En este pequeño Estado, donde permanecerá apenas nueve horas, el pontífice subrayó que “una herencia espiritual viva” debe comprometer su riqueza al servicio del derecho y la justicia, especialmente en un contexto donde la prevaricación y la fuerza ponen en riesgo la paz mundial.

Desde el balcón, junto a Alberto II y Charlene, León XIV destacó que en Mónaco reside una mayoría de ciudadanos extranjeros, muchos de ellos con influencia en el ámbito económico y financiero.

Añadió que vivir en este país “representa un privilegio y una responsabilidad de reflexionar sobre el lugar en el mundo”.

Mónaco, considerado el país con mayor concentración de millonarios, cuenta con más de un tercio de sus 39,000 habitantes con patrimonios superiores al millón de dólares, además de ser un paraíso fiscal sin impuesto sobre la renta y con uno de los PIB per cápita más altos del mundo.

Te puede interesar

Papa León XIV alerta sobre riesgos globales en visita a Mónaco

Papa León XIV alerta sobre riesgos globales en visita a Mónaco

 Marzo 28, 2026
Mujer en Maryland llama a ICE para no pagar 10 mil dólares a migrantes

Mujer en Maryland llama a ICE para no pagar 10 mil dólares a migrantes

 Marzo 27, 2026
Petro habla con WestCol: Colombia es pontencia en OnlyFans y más

Petro habla con WestCol: Colombia es pontencia en OnlyFans y más

 Marzo 27, 2026
Un rapero asume el poder como primer ministro de Nepal

Un rapero asume el poder como primer ministro de Nepal

Marzo 27, 2026
Irán advierte que buques que crucen Ormuz enfrentarán graves consecuencias

Irán advierte que buques que crucen Ormuz enfrentarán graves consecuencias

 Marzo 27, 2026

En ese contexto, el papa afirmó que “cada talento y cada bien tiene un destino universal y debe ser redistribuido para mejorar la vida de todos”.

Por ello, insistió en la necesidad de compartir y de colocar a los pobres en el centro.

Recordó además que Mónaco es uno de los pocos países con la fe católica como religión de Estado, lo cual “no aplasta, sino que libera y une”.

El pontífice también elogió el compromiso del principado y de Alberto II con la ecología integral.

Tras el discurso, el papa firmará el Libro de Honor en el Salón de los Espejos y, luego de la presentación de la familia en la Sala de la Guardia, el príncipe mostrará los frescos históricos del palacio. Finalmente, ambos acudirán a la capilla para un momento de recogimiento.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa
Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo
¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"

¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"
Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera

Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera
Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial