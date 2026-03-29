Restos de misil provocan emergencia industrial en el sur de Israel

El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos, que los Bomberos de Israel trabajan para contener, según informó el cuerpo en un comunicado.

"Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas", indicó este cuerpo de emergencia, que compartió imágenes del intenso incendio desatado en una de las fábricas de la zona de Neot Hovav, en el desierto del Néguev (sur de Israel).

El Ejército israelí considera que el impacto corresponde a restos de la intercepción de un misil iraní, aunque desconoce por el momento si se trataba de fragmentos que aún contaban con carga explosiva.

Neot Hovav alberga distintas industrias químicas y plantas de gestión de residuos peligrosos, como Ecosol o la estatal ESC.

"Se enviaron al lugar tres equipos especializados en armas químicas y fuerzas de vigilancia de la estación de Beersheba, que comenzaron a evaluar el nivel de peligro y las concentraciones de sustancias en la zona afectada", continúa el comunicado de los Bomberos.

Los bomberos trabajan además para enfriar los tanques próximos a la zona del impacto, con el fin de evitar que el incendio se expanda o se produzcan explosiones. También recurren a escuadrones aéreos para contribuir a la extinción del fuego.

Solo una persona ha resultado herida leve por el ataque, según el diario israelí Yedioth Ahronoth, que cita a los servicios de emergencias.

Los bomberos pidieron la evacuación de la planta afectada y de las industrias vecinas, instando a las personas a buscar refugio en edificios protegidos hasta que concluyan las labores.

"Los bomberos mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta que cualquier riesgo para el público o el medioambiente sea descartado", concluye el comunicado.